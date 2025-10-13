Люди, які втратили дім або змушені були переїхати через війну, мають шанс отримати безкоштовне житло для ВПО у Київській області.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області надається завдяки кільком державним ініціативам, повідомляє Politeka.

Держава разом із міжнародними партнерами продовжує працювати над тим, щоб кожен, хто опинився без даху над головою, мав можливість знайти нове місце для життя.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області надається за участі державних і донорських програм, які передбачають як тимчасове, так і постійне проживання.

Залежно від статусу заявника та конкретної програми можна отримати нову квартиру, компенсацію за зруйноване помешкання або пільгові умови на придбання.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області надається у межах кількох важливих соціальних ініціатив. Основою цього процесу є Закон України про житловий фонд соціального призначення.

Він визначає порядок, за яким громадяни можуть претендувати на дім або грошову компенсацію за його втрату. Процедура тривала, адже вимагає підготовки пакета документів і певного часу очікування.

Серед актуальних програм є кілька напрямків. Перша - «єВідновлення». Вона створена для переселенців і громадян, чиї домівки були зруйновані під час бойових дій.

Компенсація надається у вигляді сертифікатів, за якими можна придбати нове помешкання, або коштів для будівництва. Ще одна ініціатива - «єОселя».

Вона орієнтована на військових, медиків, педагогів і науковців. Учасники можуть скористатися іпотекою під 3%, а для решти громадян діє ставка 7%. Максимальна площа нерухомості, що підпадає під умови, становить 52,5 квадратного метра на одну особу плюс 21 квадратний метр на кожного члена сім’ї.

Джерело

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право