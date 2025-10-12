Уже сьогодні дефіцит продуктів у Львівській області визначає умови роботи фермерів та нестачу в магазинах.

Дефіцит продуктів у Львівській області може статися, проте лише на певні товари, що продають в магазинах та на ринках, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Агрономічна консультантка Ганна Луцько розповіла, що цьогорічна ситуація на ягідному ринку України склалася під впливом складних погодних умов — весняних заморозків, різких перепадів температури та затяжних дощів.

Саме ці фактори, за її словами, стали головною причиною значного скорочення врожаю лохини та малини в низці західних областей країни, що спричинить дефіцит цих продуктів у Львівській області. Водночас ті господарства, яким вдалося зберегти частину врожаю, отримали рекордно високі прибутки завдяки зростанню цін на ринку.

Фахівчиня зазначила, що найбільше постраждали плантації у північних районах Львівської області, де холод пошкодив приблизно 20 відсотків ягідних насаджень.

В Івано-Франківській області ситуація виявилася відносно стабільною — погодні ризики призвели до втрат не більше ніж 15 відсотків. Аналогічна картина спостерігалася і в Закарпатській області, де фермери завдяки м’якішому клімату змогли зібрати врожай практично в повному обсязі.

Ганна Луцько пояснила, що різке скорочення обсягів виробництва одразу позначилося на цінах. Так, середня вартість органічної лохини торгової марки BigBlue перевищила 200 гривень за кілограм — це один із найвищих показників за останні роки. Що ж до малини, то попит на якісну продукцію також зріс, зокрема за заморожену малину сьогодні пропонують від 4 до 4,5 євро за кілограм, а за органічну — від 5 до 6,5 євро.

Джерело: Агро-Бізнес.

