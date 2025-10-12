Можна отримати гігієнічні набори та безкоштовні продукти для ВПО у Полтавській області, що забезпечують базові потреби у перші дні після переїзду.

Внутрішньо переміщені особи у Полтавській області можуть отримати безкоштовні продуктові набори завдяки діяльності благодійного фонду «Карітас», повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Допомога надається в межах проєкту «Реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні», який реалізується з метою підтримки людей, що були змушені покинути свої домівки через повномасштабну військову агресію Росії у 2022 році та переїхали до Полтавського регіону.

У межах проєкту діє широкий спектр гуманітарних програм, серед яких — розповсюдження безкоштовних продуктів для ВПО у Полтавській області, засобів гігієни, дитячого харчування та інших необхідних речей для внутрішньо переміщених осіб, які належать до вразливих категорій населення. Ці набори допомагають задовольнити базові потреби родин у перші тижні після переїзду, створюючи мінімально необхідні умови для життя та адаптації.

Окрім матеріальної допомоги, «Карітас» активно розвиває психологічний напрям підтримки. Професійні психологи надають індивідуальні консультації дорослим і дітям, які пережили евакуацію, втрату дому чи інші травматичні події, пов’язані з війною. Такі зустрічі допомагають людям подолати стрес, відновити внутрішню рівновагу та адаптуватися до нових умов.

Особливу увагу організація приділяє роботі з дітьми. На базі дитячих просторів функціонують соціальні центри, де проводяться розвивальні заняття, творчі майстер-класи та ігрові активності. Усі вони спрямовані на соціалізацію та психологічну підтримку малечі з сімей ВПО.

Не менш важливою складовою є безкоштовна юридична допомога. Фахівці надають консультації з питань оформлення документів, отримання державних виплат, пільг, компенсацій та вирішення інших правових питань, що виникають у переселенців під час облаштування на новому місці проживання.

Окремим напрямом роботи фонду є кейс-менеджмент — індивідуальний супровід осіб, які потребують особливої уваги. Для кожного отримувача складається персональний план допомоги, який враховує конкретні потреби родини та життєві обставини, а також передбачає супровід на всіх етапах вирішення побутових і соціальних питань.

У межах іншого проєкту — «Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни територіях України» — благодійна організація продовжує підтримувати людей, що були змушені залишити свої домівки через бойові дії.

Насамперед допомога спрямована на новоприбулих внутрішньо переміщених осіб, які щойно оселилися в громадах Полтавщини. Вони можуть отримати гігієнічні набори та безкоштовні продукти для ВПО у Полтавській області, що забезпечують базові потреби у перші дні після переїзду та сприяють швидшій адаптації до нового середовища.

