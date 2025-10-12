У Дніпрі планують перекрити рух транспорту, проте рішення поки перебуває на розгляді міської ради, повідомляє Politeka.net.

Документ із рішенням з’явився на сайті міської ради.

У місті готуються до масштабних будівельних робіт, у зв’язку з якими планується перекриття тротуару на проспекті Науки. За попередньою інформацією, роботи мають розпочатися вже 1 листопада 2025 року і триватимуть майже десять місяців — до 28 серпня 2026 року.

На цей період пішоходам доведеться змінити звичні маршрути руху, адже тротуар у районі будинку 44 тимчасово буде недоступний - адже у Дніпрі перекриють рух транспорту.

Відповідний проєкт рішення про перекриття з’явився на офіційному сайті Дніпровської міської ради. Документ передбачає проведення будівельних робіт, які можуть бути пов’язані як із реконструкцією тротуарної частини, так і з оновленням підземних комунікацій або облаштуванням нових інженерних мереж. Точна мета робіт наразі не розкривається, однак відомо, що їхня реалізація має покращити міську інфраструктуру.

Під час проведення робіт підрядники зобов’язані дотримуватися усіх правил безпеки. Зокрема, планується встановлення попереджувальних дорожніх знаків, монтаж захисних огорож, а також облаштування безпечних обхідних шляхів для пішоходів. Окрім цього, будуть вжиті заходи для збереження безперешкодного руху громадського та приватного транспорту, щоб мінімізувати незручності для містян.

Після завершення будівельних робіт територію на проспекті Науки обіцяють привести до належного стану: відновити благоустрій, очистити прилеглу зону та за потреби оновити покриття тротуару. Це має забезпечити не лише безпечне пересування пішоходів, а й естетичний вигляд вулиці.

Варто зазначити, що сам документ наразі ще не набрав чинності. Він очікує на підпис міського голови Дніпра Бориса Філатова.

