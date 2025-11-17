Графік відключення світла в Кіровоградській області з 18 по 24 листопада охоплює кілька вулиць.

Графік відключення світла в Кіровоградській області з 18 по 24 листопада передбачає проведення планових ремонтних робіт у кількох населених пунктах, повідомляє Politeka.

За повідомленням енергетиків, тимчасові перерви в електропостачанні відбудуться у Варварівці та Гурівці в різні дні зазначеного періоду.

У Варварівці 18 листопада заплановано дві ділянки ремонту. Перше відключення триватиме з 08:30 до 13:00. У цей час електроенергії не буде на вул. Героїв Маріуполя, будинки 5, 8, 10, 15–16, 20, 22–23, 25. Другий етап технічних заходів заплановано того ж дня з 11:00 до 17:00 на вул. Вишнева (будинки 9, 12–13) та Нова (будинки 43, 57, 63). Обидва відключення проводяться у межах планових ремонтних робіт, затверджених енергетиками.

У селі Гурівка ремонтні заходи заплановані на 24 листопада з 09:30 до 17:00. Без електроенергії тимчасово залишаться споживачі на вул. Зоряна (2–9), Лісова (3–6, 8, 10–11, 14–15, 19, 21, 24, 27, 33–34), Новогромадська (1–2, 5, 8–20, 22–24, 26–29, 31–32, 34–35, 37–39, 39а, 40–42, 43а, 44–46, 49, 52–53, 53а, 54–55, 57–59, 61, 65–67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85).

Також тимчасово відключать світло на вулицях Новосвітська (1, 4–7, 9–10, 12, 12а), Перемоги (99Б, 159, 164, 166а, 166б), Світанкова (2–5, 9, 11–13), Ставкова (6–8, 11, 13, 20–21, 23, 32–33, 37, 42–44, 46), Центральна (1–2, 4–6, 9, 11–15, 17, 19) і Щаслива (1–11, 13, 15, 17, 19).

Отже, графік відключення світла в Кіровоградській області з 18 по 24 листопада охоплює кілька вулиць у Варварівці та Гурівці, де триватимуть плановий ремонт задля забезпечення стабільного функціонування електромереж.

