Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області охоплює кілька актуальних вакансій у різних сферах із офіційним працевлаштуванням, повідомляє Politeka.

Інформацію про доступні пропозиції можна знайти на сайті work.ua, де зазначено умови праці, розмір зарплати та вимоги до кандидатів.

Однією з вакансій є листоноша у «Укрпошті» у Світловодську на вулиці Михайла Грушевського, 6. Щомісячний оклад становить 9700 грн із премією за виконання плану. Компанія забезпечує офіційне оформлення, стабільну оплату, навчання та перспективи кар’єрного розвитку. Основні обов’язки включають доставку листів, газет, пенсій, посилок, грошових переказів, а також супутніх товарів — продуктів і ліків. Важливі якості кандидата: пунктуальність, організованість і доброзичливість. Освітній рівень — базова або повна середня освіта.

Ще одна пропозиція — помічник оператора АЗК WOG у Кропивницькому. Зарплата складає 11000 грн оклад плюс бонуси. Працівник обслуговує клієнтів, заправляє авто, консультує щодо пального, акцій і асортименту, підтримує територію в чистоті. Забезпечується офіційне працевлаштування, позмінний графік, наставництво, бонуси від продажу омивачів і чайові, а також знижки на товари АЗК.

Для тих, хто віддає перевагу фізичній праці, доступна посада підсобного робітника в Олександрії для складання тротуарної плитки та бетонних виробів. Зарплата від виробітку становить 20000–25000 грн із щотижневими виплатами. Обов’язки включають складання плитки та підтримання чистоти робочого місця. Вимоги — дисциплінованість та відсутність шкідливих звичок.

Отже, робота для пенсіонерів у Кіровоградській області дозволяє отримувати стабільний дохід, поєднувати заняття з відпочинком і працювати в комфортних умовах із підтримкою роботодавців та прозорими умовами праці.

