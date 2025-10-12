Початок опалювального сезону 2025 в Миколаєві планується з урахуванням погодних умов та завершення всіх тестових процедур.

Початок опалювального сезону 2025 в Миколаєві підготовлено на 100%, повідомляє Politeka.

Станом на 7 жовтня 2025 року комунальні служби області завершили всі підготовчі роботи та оновили теплові мережі в обласному центрі. За словами керівника ОВА Віталія Кіма та міського голови Олександра Сєнкевича, система тестується у робочому режимі — поступово подають тепло та перевіряють мережі для запобігання аварійним ситуаціям.

Очільник області зазначає, що запуск опалення відбудеться після трьох днів стабільної середньодобової температури, що відповідає нормам. Водночас він закликає жителів до економного використання ресурсів, адже, незважаючи на готовність, можливі складнощі через зношеність комунікацій та необхідність юридичного оформлення документів ОСББ та споживачами.

Міський голова повідомляє, що роботи, які мешканці бачили останнім часом, пов’язані із заміною теплових мереж Миколаївської ТЕЦ. Завдяки фінансуванню компанії «Нафтогаз» прокладено нові комунікації на вулицях Маріупольській та Пограничній, частину вже заповнили водою. Сєнкевич підкреслює, що минулорічні руйнування потужностей через обстріли змусили докласти максимум зусиль для мінімізації ризиків цього року та забезпечення стабільного теплопостачання.

Окрім відновлення мереж, у регіоні впроваджено заходи для захисту критичної інфраструктури. Кім розповідає, що створено державні резерви трансформаторів та обладнання, необхідного для швидкого відновлення у разі пошкоджень. Такі дії допомагають підготувати область до можливо складнішої зими, а також гарантують безперебійну роботу системи опалення та енергопостачання для населення.

