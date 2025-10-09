Коммунальщики просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты движения с учетом планируемых ограничений движения в Киеве.

Вводится ограничение движения в Киеве на важных улицах украинской столицы, поэтому стоит знать, где будут действовать неудобства, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

9 и 10 октября в столице временно изменится организация дорожного проезда. Как сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор», в эти дни с 8.00 до 20.00 на части проспекта Алишера Навои в Днепровском районе будет частично ограничено движение транспорта.

Причиной временного ограничения движения в Киеве проведение ремонтных работ дорожного покрытия на участке проспекта — от проспекта Воскресенского до улицы Князя Романа Мстиславича. Работы будут выполняться специалистами служб, осуществляющими текущее обновление асфальтового покрытия с целью улучшения состояния дорожной инфраструктуры и повышения безопасности.

Также 9 и 10 октября, но с 8:00 до 18:00, частичные ограничения движения в Киеве будут введены и на улице Юлии Здановской в ​​Голосеевском районе столицы. Об этом также сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор».

Дорожники КП ШЭУ Голосеевского района будут выполнять текущий ремонт дорожного покрытия на отрезке улицы — от дома № 41 до дома № 47. Во время работ специальная техника частично будет занимать проезжую часть, поэтому проезд транспорта может быть затруднен.

Как и в случае с ремонтом на проспекте Алишера Навои, все работы будут проводиться только при благоприятной погоде. В «Киевавтодоре» отмечают, что временные ограничения являются необходимым шагом для обеспечения качественного и безопасного обновления дорожного полотна, которое со временем испытывает износ из-за интенсивного проезда транспорта.

Коммунальщики просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты движения с учетом запланированных ограничений.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: оформить специальную выплату можно несколькими способами.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: части переселенцев отменят выплаты на проживание, список случаев.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Киевской области: стали известны новые цены.