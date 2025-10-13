Одной из основных выплат для внутренне перемещенных лиц остается денежная помощь для ВПЛ в Черкасской области на жительство.

В Черкасской области некоторые переселенцы могут потерять право на ранее назначенное пособие для ВПЛ, тогда как другие получат дополнительные выплаты, пишет Politeka.

Речь идет как о базовой государственной поддержке на проживание, так и о новых видах финансовой помощи, в частности, на отопление, аренду жилья.

Государственная поддержка на жительство

Одной из основных выплат для внутренне перемещенных лиц остается пособие на жительство. Однако в октябре не все переселенцы продолжат получать денежную помощь для ВПЛ в Черкасской области. Те, кто уже шесть месяцев получал выплату подряд, рискуют ее потерять. Исключение составляют наиболее уязвимые категории населения – семьи с детьми, люди с инвалидностью и другие социально незащищенные группы.

Размер составляет 2000 гривен на одного взрослого и 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью. Оформить эту поддержку можно по нескольким официальным каналам: через вебпортал «Действие», центры предоставления административных услуг, сервисные центры Пенсионного фонда или исполнительные органы местных советов.

Дополнительная денежная помощь для ВПЛ в Черкасской области

В октябре для внутренне перемещенных лиц, которые в течение последних шести месяцев имели стабильный официальный доход от работы или осуществляли предпринимательскую деятельность в качестве физических лиц-предпринимателей, предусмотрена дополнительная единовременная выплата.

Сумма такой поддержки составляет 2000 грн. Цель этой инициативы – стимулировать экономическую активность переселенцев и помочь адаптироваться на новом месте жительства.

Выплаты на отопительный сезон

Еще одним видом государственной поддержки есть финансовая помощь на оплату отопления. Ее получат переселенцы, которые уже пользуются субсидиями или льготами на жилищно-коммунальные услуги и не получали аналогичную помощь от международных гуманитарных организаций.

Средний размер такой выплаты может до 8000 гривен. Планируется, что выплаты начнутся в ноябре и декабре после завершения программ финансовой поддержки международных партнеров.

