Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске с 1 октября 2025 г. ввела временные изменения, из-за которых часть электронных сервисов станет недоступной, сообщает Politeka.

Коммунальное предприятие «Электроавтотранс» ИФ информирует, что пользователи не смогут производить оплату через платформу EasyPay в течение нескольких месяцев. Функция считывания QR-кодов в этом приложении будет отключена примерно до декабря 2025 года.

Продажа электронных билетов через EasyPay прекратилась официально с 25 сентября. При этом проездные, приобретенные ранее, действительны только до 30 сентября включительно. Пассажирам советуют учитывать эти сроки заранее во избежание неудобств в передвижении по городу.

В период ограничения доступа к EasyPay предусмотрены альтернативные методы оплаты. Можно использовать QR-коды других платежных платформ, таких как Portmone, Monobank или ПриватБанк. Это позволяет сохранить бесконтактный расчет и удобство использования общественного транспорта.

Ограничения носят временный характер и направлены на усовершенствование системы платежей, повышение стабильности работы и улучшение обслуживания пассажиров. Местные жители получают рекомендацию заранее подготовиться и перейти на доступные способы оплаты, чтобы поездки оставались комфортными и бесперебойными.

Итак, новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске предусматривает краткосрочное отключение EasyPay с октября 2025 года, одновременно сохраняет возможность пользоваться проверенными платформами, обеспечивает стабильность транспортного сообщения и удобство передвижения для всех пассажиров.

