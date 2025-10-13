Дефицит продуктов в Хмельницкой области в 2025 году заметно ударил по жителям региона, затрудняя доступ к базовым товарам, сообщает Politeka.

Больше всего выросли цены на молочные продукты. Литр молока сейчас стоит примерно 39-45 гривен, а 180-граммовая пачка сливочного масла даже по акционному предложению начинается от 73,70 грн. Специалист «Инфагро» Максим Фастеев объясняет, что несмотря на увеличение поставок сырья, высокий спрос на жир и протеин держит цены на стабильно высоком уровне.

На ситуацию также повлияло сокращение европейских заказов на украинское масло. Первоначальная квота действовала до конца июля, но поставки продолжались еще несколько недель. Уменьшение экспорта увеличило внутреннее предложение, что несколько стабилизировало рынок. В то же время производители вынуждены корректировать реализационные стратегии из-за сохранения напряженности.

Сезонное падение надоев и накопление запасов дополнительно повысили цены. В августе средняя стоимость молока достигала 41,5 грн. за литр, а масло подорожало с 78 грн. за 200 г до 102 грн. Продукция органических и фермерских хозяйств традиционно стоит на 10–20% дороже.

Экономист Олег Пендзин отмечает, что высокие расценки вызваны сокращением хозяйств, уменьшением поголовья коров и ростом затрат на корма и энергоресурсы. Он подчеркивает: «Меньше коров означает меньше молока, поэтому высокая цена продержится до конца осени 2025 года. Без государственной поддержки и доступных кредитов возможно еще повышение на 5–7%.

Объединение фермеров может частично снизить давление на рынок, но это лишь временное решение. Потребителям советуют планировать покупки заранее и акционными предложениями. Дефицит продуктов в Хмельницкой области остается серьезным вызовом, заставляющим людей адаптироваться к новым рыночным условиям.

Источник: Фокус

