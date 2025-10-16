Організатори підготували безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Київській області більшої ваги та різноманітності.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Київській області можна отримати в неділю, проте варто знати всі нюанси та деталі отримання, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні на Фейсбук-сторінці "Платформа громадської підтримки".

19 жовтня біля Палацу «Україна» відбудеться благодійна акція, організована однією з українських громадських організацій, спрямована на підтримку людей, які потребують допомоги. Захід проводиться з метою надання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Київській області, але тільки тим, хто через складні життєві обставини не може забезпечити себе всім необхідним.

Цього разу організатори підготували продуктові набори більшої ваги та різноманітності, щоб кожен отримувач відчував увагу та турботу з боку громади та благодійників. Акція орієнтована на широке коло населення, зокрема на старших людей, яким самостійно буває важко дістатися місця видачі допомоги.

Організатори закликають поширювати інформацію про захід серед родичів, знайомих та сусідів, щоб усі, хто потребує допомоги, мали можливість її отримати. Особливу увагу рекомендують приділити старшому поколінню, людям з обмеженими фізичними можливостями та тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах.

Для забезпечення безпеки присутніх організатори нагадують, що неподалік знаходиться станція метро «Палац Україна», де у разі необхідності можна швидко укритися.

Деталі благодійної акції:

Дата проведення: 19 жовтня 2025 року

Час: з 12.00 до 14.00

Місце: Палац «Україна», праворуч від палацу, біля автостоянки

Організатори події висловлюють подяку всім, хто підтримує акцію, приходить на захід та поширює інформацію серед громадян. За їхньої участі благодійна ініціатива зможе охопити більше людей і забезпечити ефективну підтримку тим, хто цього найбільше потребує.

