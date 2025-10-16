Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области можно получить в воскресенье, однако следует знать все нюансы и детали получения, пишет Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице "Платформа общественной поддержки".
19 октября у Дворца «Украина» состоится благотворительная акция, организованная одной из украинских общественных организаций, направленная на поддержку нуждающихся в помощи. Мероприятие проводится с целью предоставления бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области, но только тем, кто по сложным жизненным обстоятельствам не может обеспечить себя всем необходимым.
В этот раз организаторы подготовили продуктовые наборы большего веса и разнообразия, чтобы каждый получатель чувствовал внимание и заботу со стороны общины и благотворителей. Акция ориентирована на широкий круг населения, в том числе на пожилых людей, которым самостоятельно бывает трудно добраться до места выдачи помощи.
Организаторы призывают распространять информацию о мероприятии среди родственников, знакомых и соседей, чтобы все нуждающиеся в помощи могли ее получить. Особое внимание рекомендуют уделить старшему поколению, людям с ограниченными физическими возможностями и находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.
Для обеспечения безопасности присутствующих организаторы напоминают, что неподалеку находится станция метро "Дворец Украина", где в случае необходимости можно быстро укрыться.
Детали благотворительной акции:
Дата проведения: 19 октября 2025 года
Время: с 12:00 до 14:00
Место: Дворец «Украина», справа от дворца, возле автостоянки
Организаторы выражают благодарность всем, кто поддерживает акцию, приходит на мероприятие и распространяет информацию среди граждан. При их участии благотворительная инициатива сможет охватить больше людей и обеспечить эффективную поддержку тем, кто в этом больше нуждается.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: на что больше всего переписали ценники.
Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: куда обращаться за поддержкой.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: какие условия нужно выполнить, чтобы получить выплаты.