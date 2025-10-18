Тисячі українців були змушені залишити свої домівки через війну, а тепер багато з них шукають безкоштовне житло для ВПО у Харкові.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові можна знайти на кількох ресурсах, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі Міністерства розвитку громад та теритопій, пошук безкоштовного житла для ВПО у Харкові сьогодні став простішим, ніж на початку повномасштабної війни.

Зараз держава, місцева влада, приватні організації та звичайні громадяни об’єднали зусилля, щоб надати прихисток тим, хто цього потребує. У Харкові, як і в інших містах України, можна знайти безкоштовне житло для ВПО через кілька перевірених платформ.

Однією з головних є онлайн-сервіс «Там, де вас чекають». На цьому ресурсі можна переглянути доступні варіанти поселення, дізнатися, скільки вільних місць є у тому чи іншому регіоні, та отримати контакти для зв’язку.

Ще один ресурс, який активно використовують українці, це державна платформа «Прихисток». Вона створена спеціально для пошуку даху над головою.

Для цього потрібно відкрити сайт, натиснути кнопку пошуку, обрати Україну, потім регіон і заповнити коротку анкету. Після цього користувач отримує перелік доступних пропозицій і може напряму зв’язатися з власником.

Також варто звернути увагу на волонтерський сервіс «Допомагай», який працює за схожим принципом і постійно оновлює базу пропозицій.

Не менш важливу роль у забезпеченні переселенців житлом відіграє місцева влада. У нашому місті цим займається обласна військова адміністрація спільно з органами місцевого самоврядування.

Вони організовують поселення у місцях компактного проживання, де люди можуть отримати помешкання з базовими умовами для життя.

