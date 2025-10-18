Тысячи украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, а теперь многие из них ищут бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове можно найти на нескольких ресурсах, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе Министерства развития общин и территопий, поиск бесплатного жилья для ВПЛ в Харькове сегодня стал проще, чем в начале полномасштабной войны.

Сейчас государство, местные власти, частные организации и обычные граждане объединили усилия, чтобы предоставить убежище тем, кто в этом нуждается. В Харькове, как и в других городах Украины, можно найти бесплатное жилье для ВПЛ через несколько проверенных платформ.

Одной из главных является онлайн-сервис "Там, де вас чекають". На этом ресурсе можно просмотреть доступные варианты поселения, узнать, сколько свободных мест в том или ином регионе, и получить контакты для связи.

Еще один ресурс, который активно используют украинцы, это государственная платформа «Прихисток». Она создана специально для поиска крыши над головой.

Для этого нужно открыть сайт, нажать кнопку поиска, выбрать Украину, затем регион и заполнить краткую анкету. После этого пользователь получает список доступных предложений и может напрямую связаться с владельцем.

Также стоит обратить внимание на волонтерский сервис «Допомагай», работающий по схожему принципу и постоянно обновляющий базу предложений.

Не менее важную роль в обеспечении переселенцев жилищем играют местные власти. В нашем городе этим занимается областная военная администрация совместно с органами местного самоуправления.

Они организуют поселения в местах компактного проживания, где люди могут получить жилище с базовыми условиями для жизни.

