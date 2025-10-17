Безкоштовні продукти для пенсіонерів та інших категорій українціів у Кривому Розі можна отримати у гуманітарних центрах видачі продуктових наборів, пише Politeka.
Про це розповів Олександр Вілкул.
З 29 вересня розпочалась п’ята у 2025 році хвиля видачі безкоштовних продуктів у Кривому Розі від міської влади. У межах цієї хвилі допомогу отримають майже 41 тисяча мешканців, що належать до 18 визначених категорій населення.
У п’яту хвилю продуктові набори зможуть отримати сім’ї громадян таких категорій:
- учасники бойових дій АТО та ООС у зв’язку з військовою агресією рф проти України;
- з інвалідністю, отриманою під час проходження військової служби відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей»;
- пенсіонери, які отримують виплату 3400 гривень та менше;
- учасники бойових дій – воїни-інтернаціоналісти;
- з інвалідністю І-ІІІ груп внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;
- члени сімей померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
- ліквідатори катастрофи на ЧАЕС другої та третьої категорій;
- що надають соціальні послуги з догляду за членами сім’ї на непрофесійній основі;
- постраждалі внаслідок катастрофи на ЧАЕС, віднесені до категорій 2Б та 3Б;
- що отримують допомогу на дітей під опікою чи піклуванням;
- отримувачі тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не можуть утримувати дитину;
- непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсійну виплату;
- особи з інвалідністю 2 групи внаслідок загального або психічного захворювання;
- непрацюючі особи з інвалідністю 3 групи внаслідок загального захворювання;
- отримувачі допомоги при народженні дитини;
- отримувачі допомоги по втраті годувальника на дітей;
- працівники соціальної сфери комунальних установ і підприємств, що утримуються коштом Криворізької міської громади, незалежно від місця реєстрації;
- особи зі статусом «безробітний», які отримують допомогу по безробіттю.
Для тих, хто мав право на отримання набору, але не встиг його отримати у вересні, видача продовжується у межах п’ятої хвилі.
У місті працюють 24 стаціонарні пункти, які надають продуктові набори з понеділка по суботу включно з 08:00 до 15:00. Для мешканців віддалених мікрорайонів, а також малорухомих та самотніх громадян організоване виїзне обслуговування за місцем перебування. Адреси та графіки роботи виїзних пунктів додаються окремо.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кривому Розі: що саме спричинило кризу.
Також Politeka повідомляла, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: про які ризики попередили.
Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Кривому Розі: які вакансії пропонують містянам.