Розпочалась п’ята у 2025 році хвиля видачі безкоштовних продуктів у Кривому Розі від міської влади.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів та інших категорій українціів у Кривому Розі можна отримати у гуманітарних центрах видачі продуктових наборів, пише Politeka.

Про це розповів Олександр Вілкул.

З 29 вересня розпочалась п’ята у 2025 році хвиля видачі безкоштовних продуктів у Кривому Розі від міської влади. У межах цієї хвилі допомогу отримають майже 41 тисяча мешканців, що належать до 18 визначених категорій населення.

У п’яту хвилю продуктові набори зможуть отримати сім’ї громадян таких категорій:

учасники бойових дій АТО та ООС у зв’язку з військовою агресією рф проти України;

з інвалідністю, отриманою під час проходження військової служби відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей»;

пенсіонери, які отримують виплату 3400 гривень та менше;

учасники бойових дій – воїни-інтернаціоналісти;

з інвалідністю І-ІІІ груп внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;

члени сімей померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

ліквідатори катастрофи на ЧАЕС другої та третьої категорій;

що надають соціальні послуги з догляду за членами сім’ї на непрофесійній основі;

постраждалі внаслідок катастрофи на ЧАЕС, віднесені до категорій 2Б та 3Б;

що отримують допомогу на дітей під опікою чи піклуванням;

отримувачі тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не можуть утримувати дитину;

непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсійну виплату;

особи з інвалідністю 2 групи внаслідок загального або психічного захворювання;

непрацюючі особи з інвалідністю 3 групи внаслідок загального захворювання;

отримувачі допомоги при народженні дитини;

отримувачі допомоги по втраті годувальника на дітей;

працівники соціальної сфери комунальних установ і підприємств, що утримуються коштом Криворізької міської громади, незалежно від місця реєстрації;

особи зі статусом «безробітний», які отримують допомогу по безробіттю.

Для тих, хто мав право на отримання набору, але не встиг його отримати у вересні, видача продовжується у межах п’ятої хвилі.

У місті працюють 24 стаціонарні пункти, які надають продуктові набори з понеділка по суботу включно з 08:00 до 15:00. Для мешканців віддалених мікрорайонів, а також малорухомих та самотніх громадян організоване виїзне обслуговування за місцем перебування. Адреси та графіки роботи виїзних пунктів додаються окремо.

