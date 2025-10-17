Початок опалювального сезону 2025 року у Чернігівській області офіційно визначили в Новгород-Сіверській громаді під час 24-го засідання виконкому міської ради, повідомляє Politeka.

Відповідно до рішення, опалювальний період 2025–2026 років розпочнеться 15 жовтня 2025 року, якщо протягом трьох діб поспіль середньодобова температура зовнішнього повітря буде на рівні +8 °C або нижче. Це рішення визначає початок подачі тепла для житлових будинків, закладів освіти та соціальних об’єктів громади.

Крім цього, виконком ухвалив низку додаткових рішень. Було встановлено норми витрат паливно-мастильних матеріалів для автотранспорту, що забезпечує належну логістику. Також надали дозвіл на тимчасове порушення благоустрою для розміщення меморіальних банерів, а адреси окремих об’єктів нерухомості скоригували згідно з актуальними документами.

Серед важливих питань затвердили проєкти Програми утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026–2030 роки, які спрямовані на розвиток культури, освіти та національної свідомості. Окрім того, схвалили нову редакцію Комплексної програми соціального захисту населення на 2026–2030 роки, що передбачає підтримку сімей, ветеранів та пільгових категорій громадян.

Отже, ухвалені рішення забезпечують комплексне регулювання соціально-економічних процесів у громаді та гарантують своєчасний початок опалювального сезону 2025 року у Чернігівській області, а також підготовку інфраструктури до зимового періоду з урахуванням потреб жителів і стабільного функціонування соціальних об’єктів.

