АТ «Полтаваобленерго» повідомляє споживачів про графік відключення світла на тиждень з 20 по 26 жовтня в Полтавській області.
Інформацію про це розміщена на сайті Чорнухинської територіальної громади.
Такі роботи передбачені як інвестиційними програмами розвитку енергетичної інфраструктури, так і щорічними ремонтними планами. Мета робіт – покращення надійності та безпеки електропостачання населених пунктів області.
Основні причини відключень
-
Виконання інвестиційної програми ОСР – модернізація та капітальний ремонт трансформаторних підстанцій і повітряних ліній.
-
Річна програма ремонтів ОСР – профілактичне обслуговування та заміна застарілого обладнання.
-
Росчищення трас повітряних ліній – заходи безпеки для запобігання аваріям через дерева та сторонні предмети.
-
Відключення за заявою користувача – планові роботи, замовлені мешканцями чи підприємствами.
Планові відключення 20–21 жовтня 2025 року
На ці дати заплановано роботи на різних підстанціях та лініях, що може спричинити тимчасову відсутність електропостачання у наступних населених пунктах:
-
смт Чорнухи та села Чорнухи, Лутайка, Короваї, Польове, Саївка, Сербинівка, Слободо-Петрівка – виконання робіт за інвестиційною програмою та річним планом ремонтів.
-
с. Гільці – капітальний ремонт обладнання трансформаторної підстанції КТП-45.
-
с. Бубни та Луговики – розчищення трас повітряних ліній, що забезпечує безпеку енергомереж.
-
села Бербениці, Жабки, Нове, Романиха – планове обслуговування та профілактичні роботи.
-
села Красне, Нова Діброва, Олександрівка, Хейлівщина – капітальний ремонт трансформаторних підстанцій та повітряних ліній.
-
села Гайки, Городище, Ждани, Загребелля, Вороньки – модернізація та заміна обладнання, що підвищує стабільність електропостачання.
Час та порядок відключень
Електропостачання може тимчасово припинятися, орієнтовно з 08:00 до 17:00 у залежності від конкретного населеного пункту та типу робіт. Тривалість відключень варіюється від кількох годин до повного робочого дня.
Рекомендації для споживачів
- Заздалегідь підготувати запаси електроприладів, особливо для критичних об’єктів.
- Уникати одночасного підключення великогабаритної техніки під час відновлення живлення.
- Слідкувати за оновленнями на офіційному сайті АТ «Полтаваобленерго» для уточнення точного часу відключень.
Графік відключення світла на тиждень з 20 по 26 жовтня в Полтавській області дозволяє підвищити надійність електропостачання і запобігти аварійним ситуаціям у майбутньому.
