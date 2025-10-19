АТ «Полтаваобленерго» повідомляє споживачів про графік відключення світла на тиждень з 20 по 26 жовтня в Полтавській області, передає Politeka.

Інформацію про це розміщена на сайті Чорнухинської територіальної громади.

Такі роботи передбачені як інвестиційними програмами розвитку енергетичної інфраструктури, так і щорічними ремонтними планами. Мета робіт – покращення надійності та безпеки електропостачання населених пунктів області.

Основні причини відключень

  1. Виконання інвестиційної програми ОСР – модернізація та капітальний ремонт трансформаторних підстанцій і повітряних ліній.

  2. Річна програма ремонтів ОСР – профілактичне обслуговування та заміна застарілого обладнання.

  3. Росчищення трас повітряних ліній – заходи безпеки для запобігання аваріям через дерева та сторонні предмети.

  4. Відключення за заявою користувача – планові роботи, замовлені мешканцями чи підприємствами.

Планові відключення 20–21 жовтня 2025 року

На ці дати заплановано роботи на різних підстанціях та лініях, що може спричинити тимчасову відсутність електропостачання у наступних населених пунктах:

  • смт Чорнухи та села Чорнухи, Лутайка, Короваї, Польове, Саївка, Сербинівка, Слободо-Петрівка – виконання робіт за інвестиційною програмою та річним планом ремонтів.

  • с. Гільці – капітальний ремонт обладнання трансформаторної підстанції КТП-45.

  • с. Бубни та Луговики – розчищення трас повітряних ліній, що забезпечує безпеку енергомереж.

  • села Бербениці, Жабки, Нове, Романиха – планове обслуговування та профілактичні роботи.

  • села Красне, Нова Діброва, Олександрівка, Хейлівщина – капітальний ремонт трансформаторних підстанцій та повітряних ліній.

  • села Гайки, Городище, Ждани, Загребелля, Вороньки – модернізація та заміна обладнання, що підвищує стабільність електропостачання.

Час та порядок відключень

Електропостачання може тимчасово припинятися, орієнтовно з 08:00 до 17:00 у залежності від конкретного населеного пункту та типу робіт. Тривалість відключень варіюється від кількох годин до повного робочого дня.

Рекомендації для споживачів

  • Заздалегідь підготувати запаси електроприладів, особливо для критичних об’єктів.
  • Уникати одночасного підключення великогабаритної техніки під час відновлення живлення.
  • Слідкувати за оновленнями на офіційному сайті АТ «Полтаваобленерго» для уточнення точного часу відключень.

Графік відключення світла на тиждень з 20 по 26 жовтня в Полтавській області дозволяє підвищити надійність електропостачання і запобігти аварійним ситуаціям у майбутньому.

