АТ «Полтаваобленерго» повідомляє споживачів про графік відключення світла на тиждень з 20 по 26 жовтня в Полтавській області, передає Politeka.

Інформацію про це розміщена на сайті Чорнухинської територіальної громади.

Такі роботи передбачені як інвестиційними програмами розвитку енергетичної інфраструктури, так і щорічними ремонтними планами. Мета робіт – покращення надійності та безпеки електропостачання населених пунктів області.

Основні причини відключень

Виконання інвестиційної програми ОСР – модернізація та капітальний ремонт трансформаторних підстанцій і повітряних ліній. Річна програма ремонтів ОСР – профілактичне обслуговування та заміна застарілого обладнання. Росчищення трас повітряних ліній – заходи безпеки для запобігання аваріям через дерева та сторонні предмети. Відключення за заявою користувача – планові роботи, замовлені мешканцями чи підприємствами.

Планові відключення 20–21 жовтня 2025 року

На ці дати заплановано роботи на різних підстанціях та лініях, що може спричинити тимчасову відсутність електропостачання у наступних населених пунктах:

смт Чорнухи та села Чорнухи, Лутайка, Короваї, Польове, Саївка, Сербинівка, Слободо-Петрівка – виконання робіт за інвестиційною програмою та річним планом ремонтів.

с. Гільці – капітальний ремонт обладнання трансформаторної підстанції КТП-45.

с. Бубни та Луговики – розчищення трас повітряних ліній, що забезпечує безпеку енергомереж.

села Бербениці, Жабки, Нове, Романиха – планове обслуговування та профілактичні роботи.

села Красне, Нова Діброва, Олександрівка, Хейлівщина – капітальний ремонт трансформаторних підстанцій та повітряних ліній.

села Гайки, Городище, Ждани, Загребелля, Вороньки – модернізація та заміна обладнання, що підвищує стабільність електропостачання.

Час та порядок відключень

Електропостачання може тимчасово припинятися, орієнтовно з 08:00 до 17:00 у залежності від конкретного населеного пункту та типу робіт. Тривалість відключень варіюється від кількох годин до повного робочого дня.

Рекомендації для споживачів

Заздалегідь підготувати запаси електроприладів, особливо для критичних об’єктів.

Уникати одночасного підключення великогабаритної техніки під час відновлення живлення.

Слідкувати за оновленнями на офіційному сайті АТ «Полтаваобленерго» для уточнення точного часу відключень.

Графік відключення світла на тиждень з 20 по 26 жовтня в Полтавській області дозволяє підвищити надійність електропостачання і запобігти аварійним ситуаціям у майбутньому.

