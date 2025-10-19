У межах цього проєкту роздають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області надають переселенцям і людям старшого віку, повідомляє Politeka.

Відомості про це розміщено на офіційній сторінці центру підтримки «ЯМаріуполь», який діє у Кременчуці за адресою вулиця Небесної Сотні, 30а.

Центр працює щодня з восьмої ранку до шістнадцятої години. У його стінах об’єднано кілька напрямів допомоги, щоб підтримати сім’ї, які втратили домівки через бойові дії. Тут відвідувачі можуть отримати консультації, гуманітарну підтримку й необхідні послуги в одному місці.

Серед ключових напрямів діяльності установи — надання гуманітарних наборів. У межах цього проєкту роздають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, а також гігієнічні засоби й речі першої необхідності. Особлива увага приділяється літнім людям та переселенцям, які опинилися в найскладніших життєвих умовах і потребують турботи.

У центрі працюють кваліфіковані психологи. Вони допомагають відвідувачам впоратися з наслідками пережитого стресу, проводять індивідуальні консультації, навчають методам відновлення емоційного балансу та подолання тривожності.

Юридичний напрям забезпечує допомогу у вирішенні питань, пов’язаних із документами, соціальними виплатами та компенсаціями за зруйноване житло. Медичний сектор приймає людей для первинних оглядів, надає консультації та видає необхідні лікарські засоби.

Окремо функціонує сектор з працевлаштування, де відвідувачам допомагають знайти роботу, пройти навчання або перекваліфікацію. Для дітей створено безпечні ігрові кімнати, де вони перебувають під наглядом вихователів, поки батьки користуються послугами центру.

Крім того, організовуються зустрічі для адаптації, знайомств і взаємної підтримки. У «ЯМаріуполь» кожен отримує увагу й допомогу відповідно до своїх потреб. Актуальні новини, графік прийому та оголошення про видачу допомоги публікуються на офіційних сторінках центру.

