В рамках этого проекта раздают бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области предоставляют переселенцам и людям постарше, сообщает Politeka.

Сведения об этом размещены на официальной странице центра поддержки Ямариуполь , который действует в Кременчуге по адресу улица Небесной Сотни, 30а.

Центр работает ежедневно с восьми утра до шестнадцати часов. В его стенах объединены несколько направлений помощи, чтобы поддержать семьи, потерявшие дома из-за боевых действий. Здесь посетители могут получить консультации, гуманитарную поддержку и необходимые услуги в одном месте.

Среди ключевых направлений деятельности учреждения – предоставление гуманитарных наборов. В рамках этого проекта раздают бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, а также гигиенические средства и вещи первой необходимости. Особое внимание уделяется пожилым людям и переселенцам, которые оказались в самых сложных жизненных условиях и нуждаются в заботе.

В центре работают квалифицированные психологи. Они помогают посетителям справиться с последствиями пережитого стресса, проводят индивидуальные консультации, обучают методам восстановления эмоционального баланса и преодоления тревожности.

Юридическое направление обеспечивает помощь в решении вопросов, связанных с документами, социальными выплатами и компенсациями за разрушенное жилье. Медицинский сектор принимает людей для первичных осмотров, консультирует и выдает необходимые лекарственные средства.

Отдельно функционирует сектор по трудоустройству, где посетителям помогают найти работу, пройти обучение или переквалификацию. Для детей созданы безопасные игровые комнаты, где они находятся под наблюдением воспитателей, пока родители пользуются услугами центра.

Кроме того, организуются встречи по адаптации, знакомствам и взаимной поддержке. В Ямариуполь каждый получает внимание и помощь в соответствии со своими потребностями. Актуальные новости, график приема и объявления о выдаче пособия публикуются на официальных страницах центра.

