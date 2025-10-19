Спостерігається зростання цін на свинину, що пов’язано зі скороченням поголів’я тварин та дефіцитом пропозиції продуктів на внутрішньому ринку у Вінницькій області та інших регіонах, пише Politeka.net.

Розповідаємо про проблеми, що виникли.

За оцінками аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, з початку 2025 ціни на свинину зросли на 34%, а у річному вимірі подорожчання склало близько 60%. Основною причиною такої ситуації стало скорочення чисельності тварин — взимку поголів’я свиней зменшилося до 4,5 мільйона голів, переважно у приватному секторі. Це призвело до дефіциту продуктів у Вінницькій області на внутрішньому ринку та стимулювало подальше підвищення закупівельних цін.

За даними ринку, у вересні вартість живої ваги свиней беконних порід коливалася в межах від 98 до 100 гривень за кілограм залежно від регіону. Така ситуація спричинила активізацію імпорту, який став важливим компенсатором браку вітчизняної продукції.

Максим Гопка зазначив, що лише у серпні 2025 до України було завезено 4,6 тисячі тонн свинини, що на 48% більше, ніж у липні. Загалом за перші вісім місяців поточного року імпорт склав 14,9 тисячі тонн — у 7,8 раза більше, ніж за аналогічний період 2024. Це найвищий показник із 2022.

Аналітики очікують, що до кінця року обсяг імпорту може перевищити 25 тисяч тонн. Основна частина постачань, за прогнозами, припаде на другу половину року. Водночас падіння закупівельних цін на свиней у країнах Європейського Союзу робить імпорт європейської свинини економічно привабливим для українських компаній. Це дозволяє частково стабілізувати внутрішній ринок за рахунок зовнішніх поставок.

Згідно з даними Державної служби статистики, на початок вересня в Україні налічувалося близько 4,8 мільйона свиней. Цей показник на 5% нижчий, ніж за аналогічний період минулого року, але на 7% вищий порівняно з початком 2025. Від початку року поголів’я зросло приблизно на 330 тисяч тварин, проте обсяги пропозиції залишаються недостатніми для покриття потреб ринку.

Максим Гопка наголошує, що скорочення імпорту стане можливим лише у разі поступового збільшення поголів’я свиней в Україні. Це, своєю чергою, дасть змогу стабілізувати закупівельні ціни, зменшить дефіцит у Вінницькій області та знизити залежність від зовнішніх постачань.

