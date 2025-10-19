Ситуация повлекла за собой активизацию импорта, который стал важным компенсатором дефицита отечественных продуктов в Винницкой области.

Отмечается рост цен на свинину, что связано с сокращением поголовья животных и дефицитом предложения продуктов на внутреннем рынке в Винницкой области и других регионах, пишет Politeka.net.

Рассказываем о возникших проблемах.

По оценкам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, с начала 2025 г. цены на свинину выросли на 34%, а в годовом измерении подорожание составило около 60%. Основной причиной такой ситуации стало сокращение численности животных — зимой поголовье свиней уменьшилось до 4,5 миллионов голов, преимущественно в частном секторе. Это привело к дефициту продуктов на внутреннем рынке в Винницкой области и стимулировало дальнейшее повышение закупочных цен.

По данным рынка, в сентябре стоимость живого веса свиней беконных пород колебалась от 98 до 100 гривен за килограмм в зависимости от региона. Такая ситуация повлекла за собой активизацию импорта, который стал важным компенсатором нехватки отечественной продукции.

Максим Гопка отметил, что только в августе 2025 года в Украину было завезено 4,6 тысячи тонн свинины, что на 48% больше, чем в июле. В целом за первые восемь месяцев текущего года импорт составил 14,9 тысяч тонн — в 7,8 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Это самый высокий показатель с 2022 года.

Аналитики ожидают, что к концу года объем импорта может превысить 25 тысяч тонн. Основная часть поставок, по прогнозам, придется на вторую половину года. В то же время, падение закупочных цен на свиней в странах Европейского Союза делает импорт европейской свинины экономически привлекательным для украинских компаний. Это позволяет частично стабилизировать внутренний рынок за счет внешних поставок.

Согласно данным Государственной службы статистики, к началу сентября в Украине насчитывалось около 4,8 миллиона свиней. Этот показатель на 5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, но на 7% выше по сравнению с началом 2025 года. С начала года поголовье выросло примерно на 330 тысяч животных, однако объемы предложения остаются недостаточными для покрытия потребностей рынка.

Максим Гопка отмечает, что сокращение импорта станет возможным только при постепенном увеличении поголовья свиней в Украине. Это, в свою очередь, позволит стабилизировать закупочные цены, уменьшит дефицит в Винницкой области и снизить зависимость от внешних поставок.

Источник: AgroWeek.

