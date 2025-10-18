Подати заяву на грошову допомогу для ВПО в Дніпропетровській області можна кількома шляхами.

Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області тепер передбачена для ширшого кола українців, повідомляє Politeka.

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до порядку надання виплат за орендоване житло. Відтепер право на компенсацію отримають ветерани, які мають статус внутрішньо переміщених осіб і не володіють власними помешканнями або мешкають у квартирах чи будинках без права власності.

Раніше така підтримка призначалася виключно військовим, чиї оселі були пошкоджені, зруйновані або залишилися на тимчасово окупованій території. Нова редакція документа дозволяє допомагати також тим, хто змушений жити в орендованому житлі через відсутність можливості повернення додому.

У Міністерстві у справах ветеранів зазначають, що ухвалене рішення має забезпечити ветеранам гідні побутові умови після служби. Грошова компенсація покриватиме частину витрат на оренду, що сприятиме їхній адаптації, соціальній інтеграції та відновленню здоров’я.

Подати заяву на грошову допомогу для ВПО в Дніпропетровській області можна кількома шляхами: особисто через центри надання адміністративних послуг або у відповідних підрозділах, що займаються ветеранською політикою. Також діє можливість подачі онлайн за допомогою фахівця із супроводу.

Термін дії компенсації становить до шести місяців. За цей час ветерани чи члени їхніх сімей можуть знайти постійне житло або скористатися іншими державними програмами.

Розмір виплати залежить від регіональної вартості оренди: від одного до двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто від 3028 до 6056 гривень на місяць.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.