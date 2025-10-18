Подать заявление на денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области можно несколькими путями.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области теперь предусмотрена для более широкого круга украинцев, сообщает Politeka.

Кабинет Министров принял изменения в порядок предоставления выплат за арендуемое жилье. Теперь право на компенсацию получат ветераны, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц и не владеют собственными помещениями или проживают в квартирах или домах без права собственности.

Ранее такая поддержка предназначалась исключительно военным, чьи дома были повреждены, разрушены или остались на временно оккупированной территории. Новая редакция документа позволяет помогать также тем, кто вынужден жить в арендованном жилье из-за отсутствия возможности возвращения домой.

В Министерстве по делам ветеранов отмечают, что решение должно обеспечить ветеранам достойные бытовые условия после службы. Денежная компенсация будет покрывать часть расходов на аренду, что будет способствовать их адаптации, социальной интеграции и восстановлению здоровья.

Подать заявление на денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области можно несколькими путями: лично через центры предоставления административных услуг или в соответствующих подразделениях, занимающихся ветеранской политикой. Также действует возможность подачи онлайн с помощью специалиста по сопровождению.

Срок компенсации составляет до шести месяцев. В настоящее время ветераны или члены их семей могут найти постоянное жилье или воспользоваться другими государственными программами.

Размер выплаты зависит от региональной стоимости аренды: от одного до двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть от 3028 до 6056 гривен в месяц.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.