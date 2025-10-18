Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області надає можливість швидко забезпечити себе прихистком та скористатися державною підтримкою в складних життєвих обставинах.

Держава надає переселенцям різні варіанти безкоштовного житла у Кіровоградській області, повідомляє Politeka.

За інформацією пресслужби Міністерства розвитку громад та територій України, дах над головою для ВПО можуть забезпечити як приватні громадяни, так і комунальні та державні установи, а також окремі приватні заклади.

Для швидкого пошуку помешкання переселенці можуть користуватися онлайн-платформами. Наприклад, сервіс «Прихисток» дозволяє обрати регіон, вказати склад сім’ї та ознайомитися з актуальними оголошеннями та контактами власників житла.

Волонтерська платформа «Допомагай» працює за схожим принципом, допомагаючи оперативно знайти доступне житло та спростити процес його отримання.

Ще один спосіб отримати безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області — звернення до місцевої влади. Обласні військові адміністрації та органи самоврядування надають соціальні приміщення у спеціально обладнаних місцях компактного поселення.

Особи, які бажають скористатися цим варіантом, мають повідомити відповідальних осіб під час евакуації або одразу звернутися до гуманітарного штабу чи місцевої адміністрації через гарячі лінії.

Для тих, хто шукає новий дім, доступні наступні контакти: мешканцям компактних поселень — (096) 058-83-76, гаряча лінія Мінреінтеграції — 15-48, а також номер Уповноваженого з питань переселенців — (066) 813-62-39.

Отже, безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області надає можливість швидко забезпечити себе прихистком та скористатися державною підтримкою в складних життєвих обставинах.

