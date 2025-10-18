Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області обговорювали на засіданні тарифної комісії у Калуші, де 10 жовтня погодили нові розцінки на теплопостачання для чотирьох підприємств, повідомляє Politeka.

Рішення стосувалося ТОВ «Костанза», ТОВ «Калуштеплоенерго», ТОВ «Приваттеплоенерго» та ТОВ «Євлогія Захід». Вони забезпечують теплову енергію для мешканців, бюджетних закладів і різних установ міста.

У пресслужбі повідомили, що тарифи для компаній «Калуштеплоенерго», «Приваттеплоенерго» та «Євлогія Захід» визначали за єдиною методикою — на рівні 90% від середньозваженого показника по Івано-Франківській області. На 24 вересня він складав 4 286,87 гривні за гігакалорію без ПДВ. Таким чином, для цих товариств запропоновано встановити 3 858,18 гривні за гігакалорію без урахування податку.

Щодо тарифів підприємства «Костанза», то підвищення становить 2,1%. Основна причина — зростання вартості транспортування теплоносія, яке раніше затвердив виконком. Водночас для мешканців діючі нарахування залишаються без змін.

На опалювальний сезон 2025/2026 років пропонується встановити такі показники:

– 1 096,74 гривні за гігакалорію для населення (з ПДВ);

– 1 130,80 гривні для бюджетних установ;

– 1 124,94 гривні для інших споживачів.

Представники комісії зазначили, що зміни не торкнуться громадян, оскільки чинне законодавство під час воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення забороняє підвищення тарифів на теплопостачання, транспортування та постачання енергії для населення. Тож мешканці Калуша продовжуватимуть сплачувати 942,25 гривні за гігакалорію.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області цього разу не вплине на домогосподарства, а стосуватиметься лише технічного перегляду вартості для підприємств, які працюють у сфері теплопостачання та обслуговують бюджетні заклади міста.

