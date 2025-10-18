Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области обсуждалось на заседании тарифной комиссии в Калуше, где 10 октября согласовали новые расценки на теплоснабжение для четырех предприятий, сообщает Politeka.

Решение касалось ООО «Костанза», ООО «Калуштеплоэнерго», ООО «Приваттеплоэнерго» и ООО «Евлогия Запад». Они обеспечивают тепловую энергию для жителей, бюджетных заведений и разных учреждений города.

В пресс-службе сообщили, что тарифы для компаний "Калуштеплоэнерго", "Приваттеплоэнерго" и "Евлогия Запад" определяли по единой методике - на уровне 90% от средневзвешенного показателя по Ивано-Франковской области. На 24 сентября он составлял 4286,87 гривны за гигакалорию без НДС. Таким образом, для этих обществ предложено установить 3858,18 гривны за гигакалорию без учета налога.

Что касается тарифов предприятия "Костанза", то повышение составляет 2,1%. Основная причина — рост стоимости транспортировки теплоносителя, ранее утвердивший исполком. В то же время, для жителей действующие начисления остаются без изменений.

На отопительный сезон 2025/2026 годов предлагается установить следующие показатели:

- 1096,74 гривны за гигакалорию для населения (с НДС);

– 1 130,80 гривны для бюджетных учреждений;

– 1124,94 гривны для других потребителей.

Представители комиссии отметили, что изменения не коснутся граждан, поскольку действующее законодательство во время военного положения и в течение шести месяцев после его завершения запрещает повышение тарифов на теплоснабжение, транспортировку и поставку энергии для населения. Так что жители Калуша будут продолжать платить 942,25 гривны за гигакалорию.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области на этот раз не повлияет на домохозяйства, а касается только технического пересмотра стоимости для предприятий, работающих в сфере теплоснабжения и обслуживающих бюджетные учреждения города.

