Мешканці міста, які шукають додатковий заробіток у вигляді роботи для пенсіонерів у Полтаві,можуть ознайомитися з новими пропозиціями.

Робота для пенсіонерів у Полтаві передбачає вакансії з різним рівнем навантаження та різними графіками, повідомляє Politeka.

Ми розглянули найсвіжіші оголошення на платформі work.ua, тож розповідаємо про варіанти роботи для пенсіонерів у Полтаві.

Полтавський ливарно-механічний завод пропонує місце для формувальника з оплатою 20 000. Праця тут здійснюється як на машинах формування, так і вручну.

Формувальник займається виготовленням форм для простих відливок, обробкою та складанням форм, встановленням напівформ в піч для випалювання та перевіркою стрижнів за шаблоном. Досвід тут не обов’язковий, на заводі передбачено навчання.

Ще одна цікава пропозиція для тих, хто шукає роботу для пенсіонерів у Полтаві - вакансія сировара з оплатою 25 000. Вимоги прості: відсутність шкідливих звичок, порядність та відповідальність.

Сировар виробляє адегейський сир, при цьому компанія забезпечує навчання. Графік: день/ніч/48. Тут обіцяють своєчасну виплату зарплати та можливість купувати продукти харчування за цінами виробника.

а для тих, хто хоче легшу зайнятість з фіксованим графіком, відкрито позицію прибиральниці у супермаркеті МЕТРО на вулиці Київське Шосе 1-А в районі Автовокзалу. Зарплата складає 10 000–10 560 залежно від кількості змін. Графік позмінний.

Таким чином, кожен зможе знайти те, що йому більше до душі. Кожна пропозиція передбачає підтримку та можливість навчання, що робить її привабливою для тих, хто вирішив піти в зовсім іншу сферу.

