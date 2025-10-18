Жители города, которые ищут дополнительный заработок в виде пенсионеров в Полтаве, могут ознакомиться с новыми предложениями.

Работа для пенсионеров в Полтаве предусматривает вакансии с разным уровнем погрузки и разными графиками, сообщает Politeka.

Мы рассмотрели самые свежие объявления на платформе work.ua и рассказываем о вариантах работы для пенсионеров в Полтаве.

Полтавский литейно-механический завод предлагает место для формовщика с оплатой 20 000. Работа здесь осуществляется как на машинах формовки, так и вручную.

Формовщик занимается изготовлением форм для простых отливок, отделкой и сборкой форм, установкой полуформ в печь для обжига и проверкой стержней по шаблону. Опыт здесь не обязателен, на заводе предусмотрено обучение.

Еще одно интересное предложение для ищущих работу для пенсионеров в Полтаве - вакансия сыровода с оплатой 25 000. Требования просты: отсутствие вредных привычек, порядочность и ответственность.

Сырь производит адегейский сыр, при этом компания обеспечивает обучение. График: день/ночь/48. Здесь обещают своевременную выплату зарплаты и возможность покупать продукты питания по ценам производителя.

а для тех, кто хочет более легкую занятость с фиксированным графиком, открыта позиция уборщицы в супермаркете МЕТРО на улице Киевское Шоссе 1-А в районе Автовокзала. Зарплата составляет 10 000–10 560 в зависимости от количества смен. График посменный.

Таким образом, каждый сможет найти то, что ему больше по душе. Каждое предложение предусматривает поддержку и возможность обучения, что делает его привлекательным для тех, кто решил уйти в другую сферу.

