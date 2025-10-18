Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области позволяет быстро обеспечить себя убежищем и воспользоваться государственной поддержкой в ​​сложных жизненных обстоятельствах.

Государство предоставляет переселенцам разные варианты бесплатного жилья в Кировоградской области, сообщает Politeka.

По информации пресс-службы Министерства развития общин и территорий Украины, крышу над головой для ВПЛ могут обеспечить как частные граждане, так и коммунальные и государственные учреждения, а также отдельные частные заведения.

Для быстрого поиска квартиры переселенцы могут пользоваться онлайн-платформами. Например, сервис «Прихисток» позволяет выбрать регион, указать состав семьи и ознакомиться с актуальными объявлениями и контактами владельцев жилья.

Волонтерская платформа «Допомагай» работает по схожему принципу, помогая оперативно найти доступное жилье и упростить процесс его получения.

Еще один способ получить бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области – обращение к местным властям. Областные военные администрации и органы самоуправления предоставляют социальные помещения в специально оборудованных местах компактного поселения.

Лица, желающие воспользоваться этим вариантом, должны сообщить ответственным лицам во время эвакуации или обратиться в гуманитарный штаб или местную администрацию через горячие линии.

Для тех, кто ищет новый дом, доступны следующие контакты: жителям компактных поселений - (096) 058-83-76, горячая линия Минреинтеграции - 15-48, а также номер Уполномоченного по переселенцам - (066) 813-62-39.

Итак, бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области позволяет быстро обеспечить себя убежищем и воспользоваться государственной поддержкой в ​​сложных жизненных обстоятельствах.

