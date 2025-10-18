Обмеження руху транспорту в Чернівцях є тимчасовими та пов’язані виключно з проведенням робіт для покращення міської інфраструктури.

Обмеження руху транспорту в Чернівцях запроваджено на кількох ділянках міських вулиць і площ у зв’язку з проведенням ремонтних та будівельних робіт, передає Politeka.

Про це повідомила Чернівецька міська рада.

З 20 жовтня по 15 грудня включно часткове обмеження руху діятиме на вулиці Каштанова, у районі будинку №33-А. Тут здійснюють будівництво водопровідної камери на діючій водопровідній мережі.

Також до 5 листопада включно частково перекрито вулицю Коломийська — від будинку №13 до №15-А. На цій ділянці комунальні служби виконують реконструкцію аварійного відрізку напірного водогону.

До 5 грудня включно буде повністю обмежено рух на вулиці Ясська — від перетину з Головною до будинку №8. Причиною стало проведення поточного ремонту вулично-доріжної мережі.

На Центральній площі, поблизу будинку №1, рух транспорту обмежать частково через ремонт елементів благоустрою. Роботи виконують із метою підтримання технічного стану ділянки.

Крім того, до 20 грудня включно діятимуть часткові обмеження на вулиці Слобідська — від будинку №40 до перетину зі Старожучківським Шляхом. На цій ділянці триває капітальний ремонт дорожнього покриття.

Міська рада закликала водіїв враховувати ці зміни під час планування маршрутів та бути уважними на дорогах. Зазначається, що обмеження руху транспорту в Чернівцях є тимчасовими та пов’язані виключно з проведенням робіт для покращення міської інфраструктури.

Крім цього, заборона торкнеться ще кількох вулиць, де нині тривають ремонтні роботи. Зокрема, на Денисівській від будинку №22 до Ярослава Мудрого проїзд повністю перекрили із 9 жовтня до 1 грудня.





