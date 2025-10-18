Ограничения движения транспорта в Черновцах временные и связаны исключительно с проведением работ по улучшению городской инфраструктуры.

Ограничения движения транспорта в Черновцах введены на нескольких участках городских улиц и площадей в связи с проведением ремонтных и строительных работ, передает Politeka.

Об этом сообщил Черновицкий городской совет.

С 20 октября по 15 декабря включительно частичное ограничение движения будет действовать по улице Каштанова, в районе дома №33-А. Здесь производят строительство водопроводной камеры на действующей водопроводной сети.

Также до 5 ноября включительно частично перекрыта улица Коломыйская — от дома №13 до №15-А. На этом участке коммунальные службы выполняют реконструкцию аварийного отрезка напорного водопровода.

До 5 декабря включительно будет ограничено движение на улице Ясская — от пересечения с Главной до дома №8. Причиной послужило проведение текущего ремонта улично-дорожной сети.

На Центральной площади, у дома №1, движение транспорта ограничат частично из-за ремонта элементов благоустройства. Работы выполняются с целью поддержания технического состояния участка.

Кроме того, до 20 декабря включительно будут действовать частичные ограничения по улице Слободская — от дома №40 до пересечения со Старожучковским Путем. На этом участке идет капитальный ремонт дорожного покрытия.

Городской совет призвал водителей учитывать эти изменения при планировании маршрутов и быть внимательными на дорогах. Отмечается, что ограничения движения транспорта в Черновцах временные и связаны исключительно с проведением работ по улучшению городской инфраструктуры.

Кроме этого, запрет коснется еще нескольких улиц, где сейчас ведутся ремонтные работы. В частности, на Денисовской от дома №22 к Ярославу Мудрому проезд полностью перекрыли с 9 октября по 1 декабря.





