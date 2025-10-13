Місцевим жителям варто підготуватися до низки перекритих доріг та обмеження руху транспорту в Чернівцях.

Обмеження руху транспорту в Чернівцях триватиме кілька тижнів через проведення ремонтних і будівельних робіт, повідомляє Politeka.

Як проінформували у Чернівецькій міській раді, обмеження руху транспорту в Чернівцях діятиме на перехресті вулиць Головної та Руданського. Водіїв закликають бути уважними та планувати свої поїздки заздалегідь.

Так, з 9 до 27 жовтня 2025 року на вказаній ділянці повністю перекриють проїзд у зв’язку з будівництвом оглядового колодязя. Це рішення тимчасове, однак воно вплине на зручність пересування у центральній частині міста.

Щоб уникнути заторів, у міськраді радять обирати альтернативні маршрути. Об’їзд буде можливим вулицями Залозецького, Волошина та Руданського. Водіїв закликають уважно стежити за дорожніми знаками і враховувати зміни під час планування своїх щоденних маршрутів.

Крім цього, обмеження руху транспорту в Чернівцях торкнеться ще кількох вулиць, де нині тривають ремонтні роботи. Зокрема, на Денисівській від будинку №22 до Ярослава Мудрого проїзд повністю перекритий із 9 жовтня до 1 грудня.

Тут проводять поточний ремонт дорожнього покриття, який, за словами комунальників, необхідний для поліпшення стану проїжджої частини.

Також часткові незручності є на Бережанській і Золочівській. Від будинку №74 по Бережанській до будинку №88 по Золочівській проводиться капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі.

Ремонтні заходи триватимуть із 9 жовтня до 20 грудня. Окрім цього, складнощі є й у проїзді вулицею Руською. Від Фастівської до Січових Стрільців, а також від Зеленої до Головної, триває капітальний ремонт тротуарів. Незручності діятимуть з 10 жовтня до 20 грудня.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни