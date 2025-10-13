Местным жителям следует подготовиться к ряду перекрытых дорог и ограничению движения транспорта в Черновцах.

Ограничение движения транспорта в Черновцах продлится несколько недель из-за проведения ремонтных и строительных работ, сообщает Politeka.

Как сообщили в Черновицком городском совете, ограничение движения транспорта в Черновцах будет действовать на перекрестке улиц Главной и Руданского. Водителей призывают быть внимательными и планировать свои поездки заранее.

Так, с 9 по 27 октября 2025 года на указанном участке полностью перекроют проезд в связи со строительством смотрового колодца. Это решение временное, однако оно повлияет на удобство передвижения в центральной части города.

Чтобы избежать пробок, в горсовете советуют выбирать альтернативные маршруты. Объезд будет возможным по улицам Залозецкого, Волошина и Руданского. Водителей призывают внимательно следить за дорожными знаками и учитывать изменения при планировании своих ежедневных маршрутов.

Кроме этого, ограничение движения транспорта в Черновцах коснется еще нескольких улиц, где сейчас ведутся ремонтные работы. В частности, на Денисовской от дома №22 к Ярославу Мудрому проезд полностью перекрыт с 9 октября по 1 декабря.

Здесь производится текущий ремонт дорожного покрытия, который, по словам коммунальщиков, необходим для улучшения состояния проезжей части.

Также частичные неудобства есть на Бережанской и Золочевской. От дома №74 по Бережанской до дома №88 по Золочевской производится капитальный ремонт улично-дорожной сети.

Ремонтные мероприятия продлятся с 9 октября по 20 декабря. Кроме этого, сложности есть и в проезде по улице Русской. От Фастовской до Сечевых Стрельцов, а также от Зеленой до Главной, идет капитальный ремонт тротуаров. Неудобства будут действовать с 10 октября по 20 декабря.

