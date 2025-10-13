В Харькове доступна работа для пенсионеров, которые хотят оставаться активными на пенсии и получать стабильный доход.

Работа для пенсионеров в Харькове подразумевает гибкие условия, дружеский коллектив и поддержку наставников, сообщает Politeka.

Среди актуальных вакансий на сайте work.ua есть позиция курьера со своим автомобилем в компании Япико с зарплатой 31 000–34 000 гривен. Работа для пенсионеров в Харькове на этом посту включает в себя доставку заказов по городу, соблюдение правил дорожного движения и эффективную логистику.

Сотрудникам гарантируют ежедневную компенсацию топлива, стабильные выплаты дважды в месяц, оплачиваемый отпуск, отсутствие штрафов и дополнительные бонусы.

Среди приятных бонусов: комплексные обеды, корпоративные скидки, финансовая помощь для лиц с инвалидностью, награждение лучших сотрудников и подарки по праздникам.

Еще одно предложение работы для пенсионеров в Харькове – вакансия сварщика в ООО СМУ №460 с зарплатой от 45 000 до 70 000. Эта занятость предполагает профессионально-техническое образование, наличие удостоверения и умения сотрудничать в команде.

График нормирован с 8 до 18, предусмотрено обучение и повышение квалификации, спецодежда, бесплатное жилье для иногородних, оплачиваемые отпуска и больничные.

Для тех, кто хочет освоить современные технологии, доступна позиция техники по подключению интернета в WinService. Заработная плата стартует от 20000 до 35000 и зависит от выработки.

В этой должности сотрудники выполняют монтаж и настройку сетевого оборудования, проверяют качество соединений, готовят отчетность. Компания предоставляет обучение с нуля даже тем, кто не имеет опыта, современного оборудования и поддержки команды.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ раскрыли, кому нужно повторно подать заявление на помощь.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Харьковской области: кто столкнется с большими проблемами.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: получить деньги смогут не все, названы главные правила.