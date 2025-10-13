Бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области направлены на покрытие основных жизненных потребностей, создание поддержки людям старшего возраста и переселенцев.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области предоставляются через деятельность социальных служб и гуманитарных пунктов, сообщает Politeka.

Инициатива реализуется совместно с благотворительными фондами, поддерживающими людей пожилого возраста, оказавшимися в сложных обстоятельствах.

Один из центров работает при областном учреждении матери и ребенка. Здесь переселенцы и граждане постарше могут получить наборы продуктов, предметы гигиены, необходимые вещи и временное жилье. В помещении обустроены душевые, кухни, места отдыха, что обеспечивает комфортное пребывание посетителей. Также доступно детское питание, постельные принадлежности и базовые бытовые предметы, которые помогают семьям с детьми и пенсионерам покрыть ежедневные потребности.

Еще один гуманитарный пункт действует в учебно-воспитательном комплексе №26 совместно с детским центром «Зорецвит». Его адрес – Студенческий бульвар, 21. Здесь посетители получают горячие обеды, одежду, детские принадлежности и продуктовые пакеты. Прием осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 17:00. Для пожилых людей это значительная поддержка, ведь не все имеют возможность обеспечить себя продуктами самостоятельно.

Для получения помощи в центре матери и ребенка рекомендуют предварительно звонить по телефону, тогда как в пункте на базе УВК обращение возможно непосредственно во время приема волонтеров.

Итак, бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области направлены на покрытие основных жизненных потребностей, создание поддержки для людей постарше и переселенцев, что особенно важно в условиях повышенной социальной нагрузки на общины.

