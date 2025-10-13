Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Кіровоградській області спрямовані на покриття основних життєвих потреб, створення підтримки для людей старшого віку й переселенців.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Кіровоградській області надаються через діяльність соціальних служб і гуманітарних пунктів, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується спільно з благодійними фондами, які підтримують людей літнього віку, котрі опинилися у складних обставинах.

Один із центрів функціонує при обласному закладі матері та дитини. Тут переселенці й громадяни старшого віку можуть отримати набори продуктів, предмети гігієни, необхідні речі й тимчасове житло. У приміщенні облаштовано душові, кухні, місця для відпочинку, що забезпечує комфортне перебування відвідувачів. Також доступне дитяче харчування, постіль та базові побутові предмети, які допомагають родинам із дітьми й пенсіонерам покрити щоденні потреби.

Ще один гуманітарний пункт діє у навчально-виховному комплексі №26 спільно з дитячим центром «Зорецвіт». Його адреса — Студентський бульвар, 21. Тут відвідувачі отримують гарячі обіди, одяг, дитячі речі та продуктові пакети. Прийом здійснюється у робочі дні з 9:00 до 17:00. Для людей похилого віку це значна підтримка, адже не всі мають змогу забезпечити себе харчами самостійно.

Для отримання допомоги у центрі матері та дитини рекомендують попередньо телефонувати, тоді як у пункті на базі НВК звернення можливе безпосередньо під час прийому волонтерів.

Отже, безкоштовні продукти для пенсіонерів у Кіровоградській області спрямовані на покриття основних життєвих потреб, створення підтримки для людей старшого віку й переселенців, що особливо важливо в умовах підвищеного соціального навантаження на громади.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: яка ситуація на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: українцям пояснили, на що можна витратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: як сарана вплине на ціни у магазинах.