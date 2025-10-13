Програма передбачає одноразову грошову виплату у Сумській області для пенсіонерів та інших категорій українців на придбання твердого палива.

Українці, які опалюють свої домівки виключно твердим паливом, можуть отримати грошову допомогу, зокрема й пенсіонери Сумської області, повідомляє Politeka.net.

Роз’яснення надали у Пенсійному фонді України.

Держава спільно з міжнародними донорами запровадила спеціальну програму підтримки для жителів регіонів, що постраждали від бойових дій. Допомогу можуть отримати мешканці Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей. Ці області належать до зон, які найбільше зазнали руйнувань і втрат унаслідок війни, тому їхні мешканці потребують додаткового соціального захисту.

Програма передбачає одноразову грошову виплату на придбання твердого палива. Вона покликана допомогти людям підготуватися до опалювального сезону, придбати необхідні запаси дров, вугілля або брикетів, а також забезпечити належний рівень тепла в оселях під час холодного періоду.

Розмір допомоги для домогосподарств, зокрема й пенсіонерів Сумської області, становить 19 400 гривень. Цю суму можна отримати лише один раз протягом опалювального сезону. Кошти надаються з урахуванням потреб конкретної сім’ї, її матеріального становища, а також ситуації у регіоні проживання.

Як зазначають у Пенсійному фонді, отримані гроші призначені для купівлі саме твердого палива — дров, вугілля або паливних брикетів. Виплата орієнтована насамперед на мешканців приватних будинків і тих домогосподарств, які не мають доступу до централізованого теплопостачання.

Перелік територіальних громад, де діє програма, визначають обласні військові адміністрації. Саме вони ухвалюють рішення про включення певних населених пунктів до переліку отримувачів допомоги, враховуючи рівень руйнувань, наявність бойових дій або наслідки обстрілів, що вплинули на можливості населення забезпечити себе паливом.

Водночас у відомстві наголошують, що така одноразова виплата не позбавляє громадян права на інші види соціальної підтримки. Домогосподарства, які отримають фінансову допомогу від міжнародних донорів, можуть одночасно скористатися житловою субсидією або пільгами на оплату комунальних послуг — зокрема за електроенергію, водопостачання, газ для приготування їжі чи послуги з вивезення сміття.

