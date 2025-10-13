Программа предусматривает единовременную денежную выплату в Сумской области для пенсионеров и других категорий украинцев на приобретение твердого топлива.

Украинцы, отапливающие свои дома исключительно твердым топливом, могут получить денежную помощь, в том числе и пенсионеры Сумской области, сообщает Politeka.net.

Разъяснение предоставили в Пенсионном фонде Украины.

Государство совместно с международными донорами ввело специальную программу поддержки для пострадавших от боевых действий жителей регионов. Помощь могут получить жители Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областей. Эти области относятся к зонам, наиболее потерпевшим разрушения и потери в результате войны, поэтому их жители нуждаются в дополнительной социальной защите.

Программа предусматривает единовременную денежную выплату на приобретение твердого топлива. Она призвана помочь людям подготовиться к отопительному сезону, приобрести необходимые запасы дров, угля или брикетов, а также обеспечить надлежащий уровень тепла в домах во время холодного периода.

Размер пособия для домохозяйств, в том числе пенсионеров Сумской области, составляет 19 400 гривен. Эту сумму можно получить только один раз в течение отопительного сезона. Денежные средства предоставляются с учетом потребностей конкретной семьи, ее материального положения, а также ситуации в регионе проживания.

Как отмечают в Пенсионном фонде, полученные деньги предназначены для покупки именно твердого топлива – дров, угля или топливных брикетов. Выплата ориентирована прежде всего на жителей частных домов и домохозяйств, которые не имеют доступа к централизованному теплоснабжению.

Список территориальных общин, где действует программа, определяют областные военные администрации. Именно они принимают решение о включении определенных населенных пунктов в список получателей помощи, учитывая уровень разрушений, наличие боевых действий или последствия обстрелов, повлиявших на возможности населения обеспечить себя топливом.

В то же время в ведомстве подчеркивают, что такая единовременная выплата не лишает граждан права на другие виды социальной поддержки. Домохозяйства, которые получат финансовую помощь от международных доноров, могут одновременно воспользоваться жилищной субсидией или льготами на оплату коммунальных услуг — в частности, за электроэнергию, водоснабжение, газ для приготовления пищи или услуги по вывозу мусора.

