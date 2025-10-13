Обленерго оголосило нові графіки відключення світла в різних населених пунктах Полтавської області на 14-18 жовтня 2025 року.

У Полтавській області в період із 14 по 18 жовтня 2025 року енергетики знову планують застосовувати локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема в межах Чорнухинської селищної територіальної громади в Полтавській області, за даними обленерго, графіки відключення світла діятимуть орієнтовно з 08:00 до 17:00 в таких населених пунктах:

14 жовтня – Богодарівка, Грушківка, Короваї, Лутайка, Польове, Саївка, Сербинівка, Слободо-Петрівка, Чорнухи, Мокіївка, Пізники;

15 та 17 – Ковалі, Пізники, Мокіївка,;

16 – Харсіки, Красне, Нова Діброва, Хейлівщина, Олександрівка, Чаплинка, Ковалі, Грушківка, Короваї, Лутайка, Польове, Саївка, Сербинівка, Слободо-Петрівка, Чорнухи;

18 – Олександрівка.

У с. Клепачі в Лубенському районі обмеження електропостачання відбудеться у вівторок, 14 числа, із 8:00 до 17:00 для будинків по вул. Центральна, Лісова, Шкільна, Польова, пров. Польовий, Соборності, Лісовий, повідомляє Politeka.

Крім того, 14 жовтня графіки відключення світла також діятимуть у місті Кременчук Полтавської області:

з 8:00 до 17:00 – вул. Європейська, Скеляста, Хорольська, Криворудна, Кагамлицька, Новокагамлицька, Подовжня, Сержанта Мельничука, Чередницька, Підгірна, Піщана, Данила Галицького, Барвінкова та ін. (повний список можна знайти на сторінці громади);

з 08:00 до 20:00 – вул. Київська, Ярова, Горліс-Горського, а також села Мала Кохнівка, Придніпрянське, Потоки, Соснівка;

з 6:00 до 18:00 – Великокохнівська, Євгена Патона, Іллі Мєчнікова, Миколи Татарулі, Марусі Чурай, Миколи Молочникова, Нечуя-Левицького, Соловʼїна, Чернігівська, Олексія Древаля, Джерельна, Віри Холодної та ін.

