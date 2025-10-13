Новый график движения транспорта в Киеве носит лишь временный характер, однако стоит знать, на каких маршрутах он будет действовать.

Новый график движения транспорта в Киеве вводится с 13 октября на отдельных марщрутах, поэтому стоит знать, на каких рейсах будут действовать изменения, пишет Politeka.net.

Об этом сообщают в КГГА со ссылкой на «Киевпасстранс».

Новый график движения транспорта в Киеве носит только временный характер. С 13 по 31 октября произойдут изменения в работе нескольких трамвайных маршрутов - № 11, № 12, № 16 и № 19. Это связано с проведением ремонтных работ на трамвайных путях вдоль улицы Кирилловской.

Как отмечают в предприятии, ограничения движения необходимы для проведения планового обновления инфраструктуры, что обеспечит безопасную и стабильную работу трамваев в будущем. При ремонте специалисты заменят часть изношенных рельсов, выполнят выравнивание полотна и укрепление основания пути, что позволит улучшить плавность проезда транспорта и снизить уровень шума в близлежащих жилых кварталах.

На период выполнения работ, с 13 по 31 октября, ежедневно с 10 часов утра до 17 часов вечера, кроме выходных дней, трамвайный проезд по части маршрута будет ограничен. В указанное время транспорт будет курсировать по скорректированным схемам.

Трамваи №11, №12 и №16 будут временно курсировать от улицы Иорданской, Пущи-Водицы и станции метро «Героев Днепра» только до улицы Семена Скляренко. Таким образом, движение трамваев в центральную часть города будет приостановлено на период ремонта.

Трамвай № 19 будет работать в ограниченном режиме — перевозить пассажиров от Контрактовой площади до остановки «Стадион Спартак». Остальные пути временно будут недоступны из-за проведения путевых работ.

Для удобства пассажиров «Киевпасстранс» организует дополнительный временный автобусный маршрут под номером 19-Т, который будет частично дублировать трамвайный маршрут. Автобусы будут курсировать между Контрактовой площадью и Тараса Шевченко, обеспечивая непрерывное транспортное сообщение между Подолом и районами, расположенными вдоль улицы Кирилловской.

В направлении от Контрактовой площади автобусы будут следовать по следующему маршруту: улица Спасская – Межигорская – Щекавицкая – Константиновская – Оленивская – Кирилловская – Сырецкая – Семена Скляренко – Автозаводская – Полярная до Тараса Шевченко.

В обратном направлении автобусы будут следовать от площади Тараса Шевченко до Контрактовой площади по маршруту: улица Полярная – Автозаводская – Семена Скляренко – Сырецкая – Кирилловская – Щекавицкая – Константиновская – Спасская.

