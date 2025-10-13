Новий графік руху транспорту в Києві носить лише тимчасовий характер, проте варто знати, на яких маршрутах той діятиме.

Новий графік руху транспорту в Києві вводиться з 13 жовтня на окремих марщрутах, тому варто знати, на яких саме рейсах діятимуть зміни, пише Politeka.net.

Про це повідомляють у КМДА з посиланням на «Київпастранс».

Новий графік руху транспорту в Києві носить лише тимчасовий характер. З 13 до 31 жовтня відбудуться зміни в роботі кількох трамвайних маршрутів — № 11, № 12, № 16 та № 19. Це пов’язано з проведенням ремонтних робіт на трамвайних коліях уздовж вулиці Кирилівської.

Як зазначають у підприємстві, обмеження руху є необхідними для проведення планового оновлення інфраструктури, що забезпечить безпечну та стабільну роботу трамваїв у майбутньому. Під час ремонту спеціалісти замінять частину зношених рейок, виконають вирівнювання полотна та зміцнення основи колії, що дасть змогу покращити плавність проїзду транспорту та знизити рівень шуму у прилеглих житлових кварталах.

На період виконання робіт, з 13 по 31 жовтня, щодня з 10 години ранку до 17 години вечора, окрім вихідних днів, трамвайний проїзд на частині маршруту буде обмежено. У зазначений час транспорт курсуватиме за скоригованими схемами.

Трамваї № 11, № 12 та № 16 тимчасово курсуватимуть від вулиці Йорданської, Пущі-Водиці та станції метро «Героїв Дніпра» лише до вулиці Семена Скляренка. Таким чином, рух трамваїв до центральної частини міста буде призупинено на період ремонту.

Трамвай № 19 працюватиме в обмеженому режимі — він перевозитиме пасажирів від Контрактової площі до зупинки «Стадіон Спартак». Решта шляху тимчасово буде недоступною через проведення колійних робіт.

Для зручності пасажирів «Київпастранс» організує додатковий тимчасовий автобусний маршрут під номером 19-Т, який частково дублюватиме трамвайний маршрут. Автобуси курсуватимуть між Контрактовою площею та площею Тараса Шевченка, забезпечуючи безперервне транспортне сполучення між Подолом і районами, розташованими вздовж вулиці Кирилівської.

У напрямку від Контрактової площі автобуси їхатимуть за таким маршрутом: вулиця Спаська – Межигірська – Щекавицька – Костянтинівська – Оленівська – Кирилівська – Сирецька – Семена Скляренка – Автозаводська – Полярна до площі Тараса Шевченка.

У зворотному напрямку автобуси прямуватимуть від площі Тараса Шевченка до Контрактової площі маршрутом: вулиця Полярна – Автозаводська – Семена Скляренка – Сирецька – Кирилівська – Щекавицька – Костянтинівська – Спаська.

