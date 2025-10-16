Для зручності пасажирів запроваджено кілька додаткових рейсів та впроваджено новий графік руху поїздів зі Львова.

Новий графік руху поїздів зі Львова діятиме на оновлені експреси, що запускає компанія-перевізник «Укрзалізниця», повідомляє Politeka.net.

Таке рішення ухвалила «Укрзалізниця» у відповідь на підвищений попит на подорожі до Карпат напередодні осіннього туристичного сезону.

Як зазначили в компанії, середина жовтня є одним із найкращих періодів для подорожей у Карпати. У цей час схили гір вкриваються барвистим листям, туристичні маршрути ще доступні, а погода сприяє активному відпочинку. Саме тому було вирішено тимчасово розширити сполучення із популярним туристичним центром — селищем Ворохта, що розташоване в Івано-Франківській області й щороку приваблює тисячі туристів.

Для зручності пасажирів запроваджено кілька додаткових рейсів та впроваджено новий графік руху поїздів зі Львова. Вартість квитків залежить від обраного класу вагона.

Так, на маршруті №807/808 Львів – Ворохта ціна квитка у першому класі становить 316 гривень, а у другому — 229 гривень.

Розклад додаткових поїздів виглядає наступним чином:

17 та 19 жовтня — поїзд №807/808 (08:02 – 13:02);

17 та 18 жовтня — поїзд №808/807 Ворохта – Львів (14:37 – 19:56);

18 числа — поїзд №810 Львів – Івано-Франківськ (07:28 – 10:03);

18 числа — поїзд №812/811 Івано-Франківськ – Ворохта (11:18 – 13:02);

19 числа — поїзд №852/851 Ворохта – Коломия (14:37 – 17:14).

Квитки на всі додаткові рейси доступні для придбання онлайн — на офіційному сайті «Укрзалізниці», у мобільному застосунку або безпосередньо в касах вокзалів. Це дозволяє пасажирам зручно планувати подорож без потреби у чергах чи додаткових витратах часу.

