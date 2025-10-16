Для удобства пассажиров введено несколько дополнительных рейсов и введен новый график движения поездов из Львова.

Новый график движения поездов из Львова будет действовать на обновленные экспрессы, запускаемые компанией-перевозчиком «Укрзализныця», сообщает Politeka.net.

Такое решение приняла «Укрзализныця» в ответ на повышенный спрос на путешествия в Карпаты накануне осеннего туристического сезона.

Как отметили в компании, середина октября является одним из лучших периодов для поездок в Карпаты. В настоящее время склоны гор покрываются красочными листьями, туристические маршруты еще доступны, а погода способствует активному отдыху. Именно поэтому было решено временно расширить сообщение с популярным туристическим центром — поселком Ворохта, расположенным в Ивано-Франковской области и ежегодно привлекающим тысячи туристов.

Для удобства пассажиров введено несколько дополнительных рейсов и введен новый график движения поездов из Львова. Стоимость билетов зависит от выбранного класса вагона.

Так, на маршруте №807/808 Львов – Ворохта цена билета в первом классе составляет 316 гривен, а во втором – 229 гривен.

Расписание дополнительных поездов выглядит следующим образом:

17 и 19 октября – состав №807/808 (08:02 – 13:02);

17 и 18 октября – состав №808/807 Ворохта – Львов (14:37 – 19:56);

18 числа – экспресс №810 Львов – Ивано-Франковск (07:28 – 10:03);

18 числа – экспресс №812/811 Ивано-Франковск – Ворохта (11:18 – 13:02);

19 числа – экспресс №852/851 Ворохта – Коломыя (14:37 – 17:14).

Билеты на все дополнительные рейсы доступны для покупки онлайн – на официальном сайте «Укрзализныци», в мобильном приложении или непосредственно в кассах вокзалов. Это позволяет пассажирам удобно планировать путешествие без необходимости в очередях или дополнительных затратах времени.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на тепло во Львовской области: какие суммы придется видеть в платежках.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров во Львове: на каких должностях пожилым украинцам готовы платить от 24 600 гривен.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда во Львовской области: как сильно выросли цены.