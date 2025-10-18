Мешканцям регіону варто заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 21 до 22 жовтня в Запорізькій області.

Графік відключення світла з 21 до 22 жовтня в Запорізькій області передбачає планові роботи на електромережах, повідомляє Politeka.

Про це проінформували на офіційному сайті "Запоріжжяобленерго". Фахівці обіцяють провести технічне обслуговування для підвищення стабільності живлення, тому частина населених пунктів тимчасово буде без електрики.

Графік відключення світла з 21 до 22 жовтня в Запорізькій області включає кілька сіл, де заплановано ремонт електрообладнання.

З 09:00 до 17:00 21.10 незручності торкнуться мешканців Яворницького, Нововоознесенки та Степного. А з 09:00 до 11:00 та з 15:00 до 17:00 - знеструмнення будуть і в Новодніпровці та Веселому.

Мета робіт полягає у проведенні планового ремонту, який допоможе уникнути аварійних ситуацій у майбутньому.

Наступного дня, 22.10, з 09:00 до 17:00 передбачено продовження ремонтних заходів. Без електропостачання опиняться жителі Новопетрівки.

Обмеження стосуватимуться таких адрес: Молодіжна, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, Центральна, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86а, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117.

Окрім цього, 22.10 без струму залишаться мешканці смт Кушугум. Обмеження постачання заплановане з 09:00 до 17:00 на таких вулицях: Нагорна, 2, 4, 14, 16, 18, 20, 1, 1а, 1б, 11, 15а і 15, Соборна, 49, 51, 53 та Тельмана, 51, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64.

Жителів закликають заздалегідь зарядити телефони, підготувати ліхтарики та враховувати графік відключення світла з 21 до 22 жовтня в Запорізькій області.

