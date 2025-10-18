Жителям региона следует заранее подготовиться к графику отключения света с 21 по 22 октября в Запорожской области.

График отключения света с 21 по 22 октября в Запорожской области предусматривает плановые работы на электросетях, сообщает Politeka.

Об этом проинформировали на официальном сайте "Запорожьеоблэнерго". Специалисты обещают провести техническое обслуживание для повышения стабильности питания, поэтому часть населенных пунктов будет временно без электричества.

График отключения света с 21 по 22 октября в Запорожской области включает несколько сел, где запланирован ремонт электрооборудования.

С 09:00 до 17:00 21.10 неудобства затронут жителей Яворницкого, Нововознесенки и Степного. А с 09:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00 – обесточения будут и в Новоднепровке и Веселом.

Цель работ состоит в проведении планового ремонта, который поможет избежать аварийных ситуаций в будущем.

На следующий день, 22.10, с 09.00 до 17.00 предусмотрено продление ремонтных мероприятий. Без электроснабжения окажутся жители села Новопетровка.

Ограничения будут касаться таких адресов: Молодежная, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, Центральная, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86а, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117.

Кроме того, 22.10 без тока останутся жители пгт Кушугум. Ограничение поставок запланировано с 09:00 до 17:00 на таких улицах: Нагорная, 2, 4, 14, 16, 18, 20, 1, 1а, 1б, 11, 15а и 15, Соборная, 49, 51, 53 и Тельмана51, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64.

Жителей призывают заранее зарядить телефоны, подготовить фонарики и учитывать график отключения света с 21 по 22 октября в Запорожской области.

Последние новости Украины:

