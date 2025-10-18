Подорожчання продуктів у Київській області сильно впливає на сімейні витрати.

Подорожчання продуктів у Київській області відзначається на базових бакалійних позиціях, які часто використовуються у господарстві, повідомляє Politeka.

Таку інформацію українцям, які живуть в Київській області надає сайт Мінфін.

Наприклад, кілограм гречки у середньому коштує 40,95 гривень, хоча в різних супермаркетах ціни відрізняються: Auchan пропонує 34,90 гривень, Megamarket — 52,20 грн, Metro — 38,30, а Novus — 38,39. Порівняно із середньомісячною вартістю вересня (34,86) відбулося збільшення на 6,88 гривень.

Довгий рис також демонструє підвищення цін. Середня ціна становить 60,17 гривень за кілограм, у торгових точках вона коливається від 48,90 у Metro до 76,49 у Novus. За місяць середня вартість зросла на 1,63 грн, що відображає загальну тенденцію подорожчання круп.

Рафінована олія «Олейна» об’ємом 850 мл коштує в середньому 80,06 гривень. У магазинах Auchan вона продається за 74,90, Megamarket — 80,30, Novus — 84,99. Середньомісячний показник вересня становив 79,40 грн, отже за останній період відбулося підвищення на 0,89.

Зростання вартості круп і олії відображає загальне подорожчання продуктів у Київській області, яке охоплює базові товари для щоденного використання. Відстеження цін у різних супермаркетах допомагає споживачам планувати бюджет та вибирати оптимальні пропозиції.

Подорожчання продуктів у Київській області сильно впливає на сімейні витрати, підкреслюючи необхідність ретельного планування покупок і моніторингу ринкових коливань.

До слова, у Київській області подорожчання торкнулося не лише продуктів, а й проїзду.

Причиною перегляду називають трирічну стабільність вартості з травня 2022 року на тлі стрімкого збільшення витрат перевізників. Заробітна плата водіїв зросла більш ніж утричі, мінімальна оплата — майже удвічі, дизельне пальне подорожчало на 126%.

