Подорожание продуктов в Киевской области отмечается на базовых бакалейных позициях, часто используемых в хозяйстве, сообщает Politeka.

Такую информацию украинцам, живущим в Киевской области, предоставляет сайт Минфин .

Например, килограмм гречки в среднем стоит 40,95 гривен, хотя в разных супермаркетах цены отличаются: Auchan предлагает 34,90 гривен, Megamarket – 52,20 грн, Metro – 38,30, а Novus – 38,39. В сравнении со среднемесячной стоимостью сентября (34,86) произошло увеличение на 6,88 гривен.

Длинный черт также демонстрирует повышение цен. Средняя цена составляет 60,17 гривен за килограмм, в торговых точках она колеблется от 48,90 у Metro до 76,49 у Novus. За месяц средняя стоимость выросла на 1,63 грн, что отражает общую тенденцию удорожания круп.

Рафинированное масло "Олейна" объемом 850 мл стоит в среднем 80,06 гривен. В магазинах Auchan она продается за 74,90, Megamarket – 80,30, Novus – 84,99. Среднемесячный показатель сентября составил 79,40 грн, так что за последний период произошло повышение на 0,89.

Рост стоимости круп и растительного масла отражает общее подорожание продуктов в Киевской области, которое охватывает базовые товары для ежедневного использования. Отслеживание цен в разных супермаркетах помогает потребителям планировать бюджет и выбирать оптимальные предложения.

Подорожание продуктов в Киевской области оказывает сильное влияние на семейные расходы, подчеркивая необходимость тщательного планирования покупок и мониторинга рыночных колебаний.

К слову, в Киевской области подорожание коснулось не только продуктов, но и проезда.

Причиной пересмотра называют трехлетнюю стабильность стоимости с мая 2022 г. на фоне стремительного увеличения расходов перевозчиков. Заработная плата водителей выросла более чем в три раза, минимальная оплата — почти вдвое, дизельное топливо подорожало на 126%.

