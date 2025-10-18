Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області забезпечує доступ до базових ресурсів, підтримку і увагу для тих, хто потребує підтримки через війну та непрості життєві обставини.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається через діяльність хабу «Єднання» у Кропивницькому, повідомляє Politeka.

Ініціатива покликана забезпечити підтримку внутрішньо переміщених осіб та літніх громадян, які потребують базової допомоги у складних життєвих умовах.

Хаб створено за ініціативою Покровської міської військової адміністрації. Він обслуговує переселенців, котрі залишили домівки через бойові дії та нині проживають на території Кіровоградщини. Основна мета центру полягає у наданні гуманітарної підтримки, консультацій та інформаційної допомоги, включно з продуктами харчування та гігієнічними наборами для ВПО і пенсіонерів у Кіровоградській області.

Центр «Єднання» став важливим ресурсом для мешканців Покровського району, які потребують підтримки місцевої громади та партнерських організацій. Для більш точного визначення потреб переселенців адміністрація пропонує заповнити анкету на платформі Google Forms. Дані дозволять сформувати запити до національних і міжнародних донорів і ефективніше розподілити ресурси, щоб допомога дійшла до тих, хто її найбільше потребує.

Для осіб, котрі не можуть скористатися онлайн-формою, доступна особиста реєстрація у центрі з 9:00 до 17:00 у будні дні. Фахівці нададуть консультації, допоможуть заповнити документи та приймуть звернення щодо актуальних запитів.

Матеріальна підтримка у межах ініціативи спрямована на найвразливіші категорії: людей похилого віку, осіб з онкологічними хворобами та громадян з інвалідністю І або ІІ групи. Інформацію про дати видачі гуманітарних наборів публікують у Телеграм-каналі організації, що дозволяє переселенцям планувати відвідування та отримати необхідну підтримку без черг і зайвих складнощів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області забезпечує доступ до базових ресурсів, підтримку і увагу для тих, хто потребує підтримки через війну та непрості життєві обставини.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кривому Розі: що саме спричинило кризу.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: про які ризики попередили.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Кривому Розі: які вакансії пропонують містянам.