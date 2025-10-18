Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области обеспечивает доступ к базовым ресурсам, поддержку и внимание для нуждающихся в войне и непростых жизненных обстоятельствах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется через деятельность хаба «Єднання» в Кропивницком, сообщает Politeka.

Инициатива призвана обеспечить поддержку внутренне перемещенных лиц и пожилых граждан, нуждающихся в базовой помощи в сложных жизненных условиях.

Хаб создан по инициативе Покровской городской военной администрации. Он обслуживает переселенцев, покинувших дома из-за боевых действий и ныне проживающих на территории Кировоградщины. Основная цель центра состоит в оказании гуманитарной поддержки, консультаций и информационной помощи, включая продукты питания и гигиенические наборы для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области.

Центр «Единение» стал важным ресурсом для жителей Покровского района, нуждающихся в поддержке местной общины и партнерских организаций. Для более точного определения потребностей переселенцев, администрация предлагает заполнить анкету на платформе Google Forms. Данные позволят сформировать запросы к национальным и международным донорам и эффективнее распределить ресурсы, чтобы помощь дошла до тех, кто в ней больше всего нуждается.

Для лиц, которые не могут воспользоваться онлайн-формой, доступна личная регистрация в центре с 9:00 до 17:00 по будням. Специалисты предоставят консультации, помогут заполнить документы и примут обращение по актуальным запросам.

Материальная поддержка в рамках инициативы направлена ​​на самые уязвимые категории: пожилых людей, лиц с онкологическими болезнями и граждан с инвалидностью I или II группы. Информацию о датах выдачи гуманитарных наборов публикуют в Телеграмм-канале организации, позволяющие переселенцам планировать посещение и получить необходимую поддержку без очередей и излишних сложностей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области обеспечивает доступ к базовым ресурсам, поддержку и внимание для нуждающихся в войне и непростых жизненных обстоятельствах.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: что именно повлекло за собой кризис.

Также Politeka сообщала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: о каких рисках предупредили.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Кривом Роге: какие вакансии предлагают горожанам.